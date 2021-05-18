EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Белорусские власти заблокировали сайт TUT.BY
Зеленский высказался о траурной для крымчан дате
Врач назвал причины роста психически больных в России
Стали известны подробности письма "сообщника" Галявиева, напугавшего всю Казань
Ангелина Вовк пожаловалась на харассмент со стороны некоего режиссёра
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Суд рассматривает дело мужчины, прокрутившего жену через мясорубку
Кардиолог рассказал, как обезопасить себя в жару
Юрий Лоза рассказал о том, как его обидел Первый канал

Эксперт: за людьми можно следить через телевизоры Smart TV

Общество

Россиян предупредили о том, что за ними могут следить через современные телевизоры. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщила менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

Оказывается, что чип с ненулевой производительностью и встроенной системой, а также микрофон, видеокамеру и сетевой интерфейс, преступники могут использовать в своих целях.

Они имеют возможность записать голос владельца телевизора, снять видео, а также похитить указанные при регистрации Smart TV персональные данные.

Эксперт советует подключать телевизор в отдельный сетевой сегмент, периодически устанавливать системные обновления и новые версии приложений. В случае возникновения подозрений в слежке, телевизор следует включать в сеть только по необходимости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто смотрит на вас через ваш телевизор?! | Stenni
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Зеленский высказался о траурной для крымчан дате
Врач назвал причины роста психически больных в России
Военная операция Турции в Палестине не исключается
Стали известны подробности письма "сообщника" Галявиева, напугавшего всю Казань
Ангелина Вовк пожаловалась на харассмент со стороны некоего режиссёра
Знак зодиака 18 мая: знаменитые Тельцы
Состояние олигархов превысило бюджет России
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Суд рассматривает дело мужчины, прокрутившего жену через мясорубку
Кардиолог рассказал, как обезопасить себя в жару
Популярное
Новости Украины
ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива

Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.

ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
США и Канада. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену на "убийцу"
Российский шоу-бизнес
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 18 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России
Евросоюз
"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников