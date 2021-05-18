Эксперт: за людьми можно следить через телевизоры Smart TV

Россиян предупредили о том, что за ними могут следить через современные телевизоры. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщила менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

Оказывается, что чип с ненулевой производительностью и встроенной системой, а также микрофон, видеокамеру и сетевой интерфейс, преступники могут использовать в своих целях.

Они имеют возможность записать голос владельца телевизора, снять видео, а также похитить указанные при регистрации Smart TV персональные данные.

Эксперт советует подключать телевизор в отдельный сетевой сегмент, периодически устанавливать системные обновления и новые версии приложений. В случае возникновения подозрений в слежке, телевизор следует включать в сеть только по необходимости.

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