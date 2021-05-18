Суд снова отказал Навальному в возбуждении дела против ФСБ

Суд не усмотрел в заявлении Навального "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ".

Второй западный окружной военный суд подтвердил законность решения суда нижестоящей инстанции, отказавшегося возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСБ, якобы отравивших Алексея Навального.

Ранее защита "отравленного" блогера подала соответствующее заявление в главное военное следственное управление СК РФ, однако там не нашли оснований для проведения процессуальной проверки. Адвокаты Навального обжаловали "бездействие" следственных органов, 235-й гарнизонный военный суд жалобу отклонил.

От участия в сегодняшнем заседании окружного суда по видеосвязи Алексей Навальный отказался, его адвокаты в суде не присутствовали.

"Решение 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил принятое решение судья Владимир Краснов.

После того как участники процесса получат решение суда, защита Навального сможет в течение полугода обжаловать его в кассационной инстанции, уточняет РИА "Новости".

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