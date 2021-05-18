С 2022 года электронные больничные будут выдавать автоматически

С 2022 года россиянам будут выдавать электронные больничные, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. Проект представлен на общественное обсуждение.

В настоящее время, согласно действующим в стране правилам, пациенту каждый раз нужно давать согласие на оформление больничного в электронном виде.

С 2022 года предусмотрена автоматическая выдача. Электронные больничные будут напрямую отправляться в организацию, в которой работает пациент.

Напомним, что закон, согласно которому больничный можно оформлять и в электронном виде, был принят 1 июля 2017 года. Но для этого нужно согласие пациента и электронные подписи врача.

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