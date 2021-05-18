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Эксперт заявил о сильном ударе по Facebook и YouTube в случае санкций РКН

Общество » Соцсети » FB

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков оценил уровень угрозы со стороны Роскомнадзора для Facebook и YouTube. По его словам, на работу этих ресурсов замедление повлияет сильнее, чем на Twitter.

Эксперт заявил о сильном ударе по Facebook и YouTube в случае санкций РКН

Ранее РКН обнаружил в Facebook и YouTube противоправные материалы. По требованию регулятора ресурсы обязаны удалить их в течение 24 часов. Если этого не будет сделано, то РКН пригрозил замедлением работы.

17 мая появилась информация о том, что РКН снял блокировки с Twitter после того, как ресурс удалил более 91% материалов.

"Если такие меры будут применены к YouTube и Facebook, то для них это будет довольно сильным ударом. Не забывайте, что Facebook — это ещё и Instagram", — приводит RT слова Зыкова.

Эксперт отметил, что замедление работы Facebook станет неудобным для пользователей и других интернет-ресурсов — многие площадки используют комментарии или авторизацию через соцсеть.

По мнению Зыкова, заменить зарубежные ресурсы смогут "Вконтакте", Rutube или "Яндекс.Дзен". Эксперт считает, что пользователи в любом случае будут искать альтернативу тем ресурсам, которые могут быть заблокированы.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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