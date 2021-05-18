Выпускники российских школ хотят быть чиновниками

Аналитики сервиса Зарплата. ру провели опрос, с целью выяснить, о какой работе мечтают российские выпускники. В онлайн-опросе приняли участие 2,2 тыс. человек.

Оказалось, что 15% молодых россиян в возрасте от 18 до 22 лет хотели бы устроиться на госслужбу.

Второе место по популярности заняла профессия врача. В медицине себя хотят реализовать 12% выпускников.

9% видят себя IT-специалистами, 8% — педагогами, 6% — юристами, сообщает РИА "Новости", 16% опрошенных хотят стать предпринимателями.

Кем не хотят быть российские школьники

К числу непопулярных профессий относятся тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актёр и социальный работник.

43% выпускников российских высших учебных заведений собираются устроиться работать по специальности, 36% не уверены, что смогут найти работу по профилю, 9% выпускников вузов не хотели бы работать по выбранной профессии. Ещё 12% опрошенных признались, что ошиблись с выбором и не будут работать в своей сфере.

Более половины выпускников (51%) рассчитывают сразу после окончания зарабатывать не менее 40 тыс. рублей в месяц, 14% рассчитывают на доход в 60 тыс. рублей, 58% опрошенных заявили, что хотят работать удалённо.

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