В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

"Проверяйте чек, не отходя от кассы" — правило, известное всем, кто ходит в магазины. Но, как показывает практика, ему мало, кто следует.

А между тем, по словам Алисы Храмовой, доцента кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия", недобросовестные продавцы имеют в своём арсенале массу приёмов, позволяющих "пощипать" невнимательного покупателя. Причём, новые способы обмана появляются регулярно.

Об этом Храмова рассказала агентству "Прайм".

По её словам, никакое "умное" кассовое оборудование, никакие электронные весы и камеры наблюдения не в силах контролировать "человеческий фактор".

Хиты обмана покупателей:

лишний товар в чеке,

неправильная сдача,

подмена штрих-кода на товаре.

Новинка в обмане покупателей

"Большую популярность у покупателей получила акция 1+1 — два товара продаются по цене одного. Но иногда покупатель не знает об ней и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар", — рассказала Храмова.

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