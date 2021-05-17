Детский телефон доверия с конца 2021 года станет доступен с мобильных устройств по короткому номеру — 124. С момента появления услуги по номеру 8-800-2000-122 было принято около 11 млн сообщений.
Обращаться на номер могут дети, подростки или их родители. Детский телефон доверия стал доступен в России в 2010 году, сообщили в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной ситуации.
С начала года по детскому телефону доверия поступило 211 тыс. звонков. 17 мая празднуется Международный день детского телефона доверия.
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