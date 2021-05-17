Эксперт спрогнозировал ситуацию с летними ценами на продукты

Осенью в России состоятся выборы в Госдуму. О том, как это связано с ценами на продукты, рассказал президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Эксперт отметил, что в течение лета в России традиционно снизятся цены на сезонные овощи и фрукты. Такая ситуация, по его мнению, сохранится вплоть до осенних выборов. Что будет с ценами на продукты после выборов, Андрей Карпов предсказать затруднился, подчеркнув, что ситуация на рынке зависит от баланса спроса и предложения.

"Мы понимаем, что до выборов в Госдуму государство будет стараться цены сдерживать. Как это будет влиять в целом на ситуацию на рынке, пока прогнозировать сложно. Если ситуация будет усложняться, возможен скачкообразный рост цен в каких-то категориях товаров", — приводит его слова URA.RU.

Цены могут вырасти из-за падения курса рубля, а также роста стоимости сырья и других ингредиентов производственного цикла, предупредил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.