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Эксперт спрогнозировал ситуацию с летними ценами на продукты

Общество

Осенью в России состоятся выборы в Госдуму. О том, как это связано с ценами на продукты, рассказал президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Эксперт спрогнозировал ситуацию с летними ценами на продукты

Эксперт отметил, что в течение лета в России традиционно снизятся цены на сезонные овощи и фрукты. Такая ситуация, по его мнению, сохранится вплоть до осенних выборов. Что будет с ценами на продукты после выборов, Андрей Карпов предсказать затруднился, подчеркнув, что ситуация на рынке зависит от баланса спроса и предложения.

"Мы понимаем, что до выборов в Госдуму государство будет стараться цены сдерживать. Как это будет влиять в целом на ситуацию на рынке, пока прогнозировать сложно. Если ситуация будет усложняться, возможен скачкообразный рост цен в каких-то категориях товаров", — приводит его слова URA.RU.

Цены могут вырасти из-за падения курса рубля, а также роста стоимости сырья и других ингредиентов производственного цикла, предупредил эксперт.

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Сможет ли власть удержать цены на продукты?
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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