Минпросвещения опубликовало проект новых антитеррористических требований, которые будут предъявляться к детским лагерям. Они не касаются учреждений, которые охраняются сотрудниками Росгвардии.
Во всех лагерях должен действовать пропускной режим, должна быть установлена тревожная кнопка, а также присутствовать план эвакуации при ЧС.
Кроме того, на территории сотрудники лагерей обязаны четыре раза в день проводить осмотр. В учреждениях периодически будут проводиться учения.
Все лагеря разделят на четыре категории в зависимости от количества детей и уровня безопасности в регионе:
Предъявлять особые требования не будут к "школьным" лагерям, а также учреждениям, которые организуют сборы или соревнования продолжительностью не более десяти дней.
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