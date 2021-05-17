Минпросвещения ужесточило антитеррористические требования к детским лагерям

Минпросвещения опубликовало проект новых антитеррористических требований, которые будут предъявляться к детским лагерям. Они не касаются учреждений, которые охраняются сотрудниками Росгвардии.

Во всех лагерях должен действовать пропускной режим, должна быть установлена тревожная кнопка, а также присутствовать план эвакуации при ЧС.

Кроме того, на территории сотрудники лагерей обязаны четыре раза в день проводить осмотр. В учреждениях периодически будут проводиться учения.

Все лагеря разделят на четыре категории в зависимости от количества детей и уровня безопасности в регионе:

4-я категория должна выполнить базовые требования;

3-я категория обязана установить систему видеонаблюдения, сигнализацию и металлоискатели;

во 2-й категории добавляются контрольно-пропускные пункты;

в 1-й категории лагеря должны охраняться сотрудниками ЧОП, Росгвардией или ведомственной охраной.

Предъявлять особые требования не будут к "школьным" лагерям, а также учреждениям, которые организуют сборы или соревнования продолжительностью не более десяти дней.

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