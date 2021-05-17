Правительство расширит программу материнского капитала

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину расширить программу материнского капитала. Россиянам станет проще реализовать деньги по двум направлениям.

В правительстве хотят разрешить семьям использовать деньги на строительство и реконструкцию частных домов после рождения ребёнка, не через три года. Также тратить маткапитал россияне смогут на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, сообщают "Известия".

Размер материнского капитала

В 2021 году размер материнского капитала составляет:

на первого ребёнка - 483 882 рубля;

на второго ребёнка - 155 550 рублей.

Всего россияне могут получить 639 432 рубля.

Как потратить материнский капитал

На данный момент материнский капитал можно потратить на несколько целей:

пенсионные накопления матери через негосударственный ПФ;

социальная интеграция в общество детей-инвалидов (после рождения);

получение образования (оплата образовательных программ, оплата общежития или содержания детей в образовательном учреждении);

улучшение жилищных условий (приобретение жилья, строительство и реконструкция жилья, оплата ипотеки или первоначального взноса и т.д.).

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