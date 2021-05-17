Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину расширить программу материнского капитала. Россиянам станет проще реализовать деньги по двум направлениям.
В правительстве хотят разрешить семьям использовать деньги на строительство и реконструкцию частных домов после рождения ребёнка, не через три года. Также тратить маткапитал россияне смогут на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, сообщают "Известия".
В 2021 году размер материнского капитала составляет:
Всего россияне могут получить 639 432 рубля.
На данный момент материнский капитал можно потратить на несколько целей:
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