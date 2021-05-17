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Почему мужчины "ходят налево" - версии самих виновников адюльтера

Общество

О полигамности мужчин написаны тонны статей. А вот причины этого явления до сих пор не выявлены.

Почему мужчины "ходят налево" - версии самих виновников адюльтера

Пробел восполнила группа психоаналитиков, которая в 2020–2021 годах провела опрос мужчин-пользователей соцсетей и посетителей различных форумов. На условиях анонимности им предлагалось ответить на один-единственный вопрос:

Почему ты изменяешь своей жене?

Наиболее частые мотивы, толкающие мужчин на измены, исследователи назвали в ходе Zoom-конференции "Семейная психология".

Лидер "походов налево" респондентами сформулирован так:

  • "Пополнела", "обабилась", "стала коровой" "заросла целлюлитом, складки на животе бесят".

На втором месте лидер предыдущих опросов:

  • Супруга "пилит" и "выносит мозг", проще говоря, вечно всем недовольна.

Третье место — уже традиционно — занимает

  • "Вечно болит голова" и "забила на секс".

Далее следовали сетования мужей на "предсказуемость" жены, а также на отсутствие новых впечатлений и ощущений.

Немало мужчин призналось, что за годы брака они перестали видеть в своих жёнах женщин. Не прачек, кухарок и матерей, а именно женщин. Они рассказывают, что жёны выполняют колоссальную работу по дому, но в них "нет изюминки и стиля", которые "заставили бы меня обернуться на неё на улице".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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