О полигамности мужчин написаны тонны статей. А вот причины этого явления до сих пор не выявлены.
Пробел восполнила группа психоаналитиков, которая в 2020–2021 годах провела опрос мужчин-пользователей соцсетей и посетителей различных форумов. На условиях анонимности им предлагалось ответить на один-единственный вопрос:
Почему ты изменяешь своей жене?
Наиболее частые мотивы, толкающие мужчин на измены, исследователи назвали в ходе Zoom-конференции "Семейная психология".
Лидер "походов налево" респондентами сформулирован так:
На втором месте лидер предыдущих опросов:
Третье место — уже традиционно — занимает
Далее следовали сетования мужей на "предсказуемость" жены, а также на отсутствие новых впечатлений и ощущений.
Немало мужчин призналось, что за годы брака они перестали видеть в своих жёнах женщин. Не прачек, кухарок и матерей, а именно женщин. Они рассказывают, что жёны выполняют колоссальную работу по дому, но в них "нет изюминки и стиля", которые "заставили бы меня обернуться на неё на улице".
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