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"Хабр Карьера": 90% россиян работают сверхурочно

Общество

Международная рекрутинговая компания Hays провела совместно с сервисом "Хабр Карьера" исследование условий труда в России.

В результате оказалось, что 90% россиян вынуждены работать сверхурочно, перерабатывая по 6-10 часов еженедельно.

Ночная работа
Ночная работа

Ответы респондентов в цифрах.

В России перерабатывают:

  • на 1-2 часа — 14%;
  • 3-5 часов — 33%;
  • 6-10 часов — 27%;
  • 10-15 часов — 10%;
  • больше чем на 15 часов — 15%.

При этом только 17% опрошенных довольны своим местом работы.

К слову, ранее "Правда.Ру" рассказывала, чем могут "аукнуться" постоянные переработки:

Сверхурочная работа чревата смертью от инсульта - ВОЗ

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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