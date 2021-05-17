"Хабр Карьера": 90% россиян работают сверхурочно

Международная рекрутинговая компания Hays провела совместно с сервисом "Хабр Карьера" исследование условий труда в России.

В результате оказалось, что 90% россиян вынуждены работать сверхурочно, перерабатывая по 6-10 часов еженедельно.

Ночная работа

Ответы респондентов в цифрах.

В России перерабатывают:

на 1-2 часа — 14%;

3-5 часов — 33%;

6-10 часов — 27%;

10-15 часов — 10%;

больше чем на 15 часов — 15%.

При этом только 17% опрошенных довольны своим местом работы.

К слову, ранее "Правда.Ру" рассказывала, чем могут "аукнуться" постоянные переработки:

Сверхурочная работа чревата смертью от инсульта - ВОЗ

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