Международная рекрутинговая компания Hays провела совместно с сервисом "Хабр Карьера" исследование условий труда в России.
В результате оказалось, что 90% россиян вынуждены работать сверхурочно, перерабатывая по 6-10 часов еженедельно.
Ответы респондентов в цифрах.
В России перерабатывают:
При этом только 17% опрошенных довольны своим местом работы.
К слову, ранее "Правда.Ру" рассказывала, чем могут "аукнуться" постоянные переработки:
Сверхурочная работа чревата смертью от инсульта - ВОЗ
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