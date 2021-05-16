Глава Минздрава назвал абсурдным вопрос о третьей волне коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом. По его словам, в зоне риска остаются жители густонаселённых городов, но в целом по стране количество заболевших снижается.

Глава Минздрава призвал жителей России сделать прививку от COVID-19. Он заявил, что не понимает вопросов про третью волну коронавируса.

"Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать. Авось в данной ситуации не сработает", — заявил Мурашко в эфире "Россия 1".

По мнению Мурашко, не стоит задавать "банальные и неуместные" вопросы, а следует провакцинироваться.

Ранее в правительстве заявили о том, что первый компонент вакцины получили более 25 млн россиян. При массовой вакцинации используют три препарата — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В начале мая была зарегистрирована четвёртая российская вакцина — "Спутник Лайт".

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