ГИБДД предупредила водителей о новом способе ловли нарушителей

Новый способ ловли нарушителей нашли в ГИБДД по Свердловской области. С его помощью уже удалось задержать несколько человек.

На смартфон автоинспекторов устанавливается специальное мобильное приложение, с помощью которого они могут следить за нарушителями. Сотрудники ГИБДД выставляются на перекрёстках и получают информацию о проезде незарегистрированных автомобилей или водителей, которые были лишены прав.

После получения информации на приложении инспектор останавливает автомобиль и проверяет данные, сообщает пресс-служба ГИБДД.

За несколько часов автоинспекторы получили 15 предупреждений от системы, после перепроверки документов пять случаев подтвердились.

"При управлении автомобилями задержаны водители, лишенные специального права, причем один из них ранее лишен права управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения", — говорится в сообщении.

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