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Бородина осудила тех, кто называет "казанского стрелка" крашем

Общество

Среди пользователей социальных сетей замечены симпатии к человеку, обвиняемого в массовом убийстве.

Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев

Ильназ Галявиев совершил чудовищный поступок, застрелив семерых ни в чём не повинных детей и двоих взрослых.

Фотографии "казанского стрелка" растиражировали в Сети. Некоторые, глядя на снимки Галявиева, отметили, что молодой человек отличается миловидной внешностью.

Подобные высказывания вызвали бурю общественного негодования. По этому поводу высказалась и Ксения Бородина.

Телеведущая попросила не сравнивать Галявиева с обаятельными злодеями из голливудский фильмов.

"Убийца невиновных детей — краш? Дожили. Я в полнейшем шоке от соцсетей и некоторых представителей молодежи, которые сейчас в них живут. Вы называете человека красивым, списываете с него убийства и чуть ли не боготворите?" — негодует Ксения.

Она призвала тех, кто симпатизирует преступнику, представить на месте погибших своих родных и близких.

"Запомните, таким людям нет оправдания. Как и нет оправдания таким комментариям и владельцам фан аккаунтов в тиктоке, где висят подобные видео. Каждого лайкнувшего и написавшего комментарий — в клетку, один на один с "красавчиком"", — считает звезда ТВ.

Подписчики отметили, что многие интернет-пользователи просто охарактеризовали Галявиева с чисто внешней стороны, отмечая при этом, что его поступок нельзя оправдать.

Пост про Галявиева
Пост про Галявиева

"Ксения, они же написали все, что красивый, но то, что сделал, плохо. Это не значит, что они его поддерживают, мне кажется. Комментарии совершенно не похожи, на то что его кто-то поддерживает и говорит что он молодец… по крайней мере, как я вижу из того, что в карусели выложено", — пишут фолловеры.

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Казань. Весь маршрут Ильназа Галявиева от дома до школы. 400 метров страха.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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