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Российский бизнесмен и дочь депутата Госдумы разводятся в Лондоне

Общество » Семья » Житейские истории

Бизнесмен Дмитрий Цветков и его супруга Эльсина Хайрова решили поделить имущество в Высоком суде Лондона. Цена вопроса — 42 млн фунтов стерлингов или около $60 млн.

Российский бизнесмен и дочь депутата Госдумы разводятся в Лондоне

О причинах развода неизвестно, пишет The Times. Со слов адвоката Цветкова, он ушёл из дома, а его жена отказывается отдавать ему паспорт. Представитель Хайровой это отрицает.

Российская пара проживала в графстве Суррей с двумя детьми в особняке стоимостью 22 млн фунтов. Хайрова утверждает, что он был куплен на её деньги в 2018 году. Цветков не согласен.

Известно, что в этом роскошном особняке есть бассейн, SPA, винный погреб, кинотеатр, подземная автостоянка, десять спален, 15 ванных комнат и два лифта.

Также супруги спорят о разделе другого имущества - драгоценности, автомобили, произведения искусства. Хайрова также заявляет, что это принадлежит ей, а Цветков — отрицает.

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Автор: Анастасия Гостищева, Куратор: Наталия Красовская
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