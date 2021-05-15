Российский бизнесмен и дочь депутата Госдумы разводятся в Лондоне

Бизнесмен Дмитрий Цветков и его супруга Эльсина Хайрова решили поделить имущество в Высоком суде Лондона. Цена вопроса — 42 млн фунтов стерлингов или около $60 млн.

О причинах развода неизвестно, пишет The Times. Со слов адвоката Цветкова, он ушёл из дома, а его жена отказывается отдавать ему паспорт. Представитель Хайровой это отрицает.

Российская пара проживала в графстве Суррей с двумя детьми в особняке стоимостью 22 млн фунтов. Хайрова утверждает, что он был куплен на её деньги в 2018 году. Цветков не согласен.

Известно, что в этом роскошном особняке есть бассейн, SPA, винный погреб, кинотеатр, подземная автостоянка, десять спален, 15 ванных комнат и два лифта.

Также супруги спорят о разделе другого имущества - драгоценности, автомобили, произведения искусства. Хайрова также заявляет, что это принадлежит ей, а Цветков — отрицает.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.