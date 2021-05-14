Работы Шойгу собрали 40 миллионов рублей на благотворительном аукционе

Инициатива проведения аукциона принадлежала лично министру обороны России. Вырученные средства пойдут на адресную благотворительную помощь.

В пятницу, 14 мая, на площадке Русского географического общества состоялся благотворительный аукцион. Министр обороны России генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу предоставил для его проведения картины и работы из дерева собственного авторства.

"В ходе аукциона удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского", — сообщила пресс-служба фонда.

Помимо адресной помощи подопечным благотворительного фонда, часть вырученных средств будет направлена на развитие центров реабилитации и оплату повышения квалификации медицинских специалистов, уточняет РИА Новости.

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