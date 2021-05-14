EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пашинян обратился к Путину с просьбой о военной помощи в рамках ОДКБ
Жители ЦАР восторженно встретили российский фильм "Турист"
Два украинских министра подали в отставку, третий на очереди
Отказ от вакцинации в Таиланде стал уголовно наказуемым деянием
Историк моды Васильев раскрыл секрет популярности Бузовой
Экономист оценил роль McDonald's в российской экономике
Правительство РФ обнародовало список недружественных государств
Жители Сахалина используют икру сельди для удобрения своих огородов
Туризм по России будет соответствовать стандартам через три года

Работы Шойгу собрали 40 миллионов рублей на благотворительном аукционе

Общество

Инициатива проведения аукциона принадлежала лично министру обороны России. Вырученные средства пойдут на адресную благотворительную помощь.

В пятницу, 14 мая, на площадке Русского географического общества состоялся благотворительный аукцион. Министр обороны России генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу предоставил для его проведения картины и работы из дерева собственного авторства.

"В ходе аукциона удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского", — сообщила пресс-служба фонда.

Помимо адресной помощи подопечным благотворительного фонда, часть вырученных средств будет направлена на развитие центров реабилитации и оплату повышения квалификации медицинских специалистов, уточняет РИА Новости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Армен Гаспарян: Они офигели! - Истребитель НАТО около борта Сергея Шойгу
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Партия Порошенко потребовала от Зеленского съехать из госрезиденции
Госдеп США высказался о ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном
Ильшат Гафуров: трагедия в Казани требует отдельного изучения
Российский паспорт для граждан ДНР и ЛНР – щит и броня. Но кое-что недоработано
Пашинян обратился к Путину с просьбой о военной помощи в рамках ОДКБ
Жители ЦАР восторженно встретили российский фильм "Турист"
Два украинских министра подали в отставку, третий на очереди
Отказ от вакцинации в Таиланде стал уголовно наказуемым деянием
После визита Блинкена стало очевидно насколько глубоко и плотно Украина управляется США
Историк моды Васильев раскрыл секрет популярности Бузовой
Популярное
Новости Украины
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Барна устроил драку с нардепом от фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком в эфире ток-шоу "Политика без правил".

Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
Поляки вступились за президента Лукашенко
Новости Белоруссии
Поляки вступились за президента Лукашенко
Мир. Новости мира
Вероятное местонахождение Янтарной комнаты исследуют водолазы
Мир. Новости мира
Депутат Рады заявил, что Кубань должна принадлежать Украине
Соломон Соловьев Знак зодиака 15 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять? Любовь Степушова Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Общество
Спасшийся ученик 8 "А" из казанской школы рассказал о нападении
Новости Украины
Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять?
Эрдоган заявил о "решительной поддержке" Иерусалима
Ближний Восток
Эрдоган заявил о "решительной поддержке" Иерусалима
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников