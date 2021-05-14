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В Новосибирске состоялся конкурс по копанию могил на скорость

Общество

Лидером необычного соревнования стала команда из Омска, которая справилась с конкурсным заданием за 38 минут. В конкурсе принимали участие команды, состоящие из двух землекопов.

В Новосибирске состоялся конкурс по копанию могил на скорость

От участников соревнования требовалось как можно быстрее выкопать могилу 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину.

Некоторые команды не сумели сделать яму по нужным размерам. Жюри конкурса оценивало техническое исполнение задания и аккуратность.

"Мы — соорганизаторы, основные организаторы соревнований — это омская организация "Наследие". Они проходили на прилегающей к крематорию территории. Конкурс состоялся в рамках выставки "Некрополь — Сибирь-2021", — цитирует ТАСС слова директора крематория Бориса Якушина.

В положении о конкурсе сообщается, что, цель соревнований — поднять престиж профессии и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг.

Видео разошлось по Сети и шокировало публику.

"Следующий конкурс — кто первый сыграет в ящик, на скорость";

"А победителю — место на кладбище";

"Хороший тамада и конкурсы весёлые! Надеюсь, это не станет олимпийским видом?!" — комментировали новость интернет-пользователи.

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Какие интересные соревнования проходят в Новосибирске! Чемпионат по копанию могил на скорость
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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