О новых нюансах программы детского туристического кешбэка рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании Минпросвещения с регионами.
Она заявила, что скидку в размере 50% от стоимости путёвки в детский лагерь смогут получить даже те семьи, которые имеют на руках сертификат на льготный детский отдых.
"Например, семья получит возврат половины той суммы, которую оплатит сама, то есть, если путёвка в лагерь стоит 20 тысяч рублей, у родителей на 10 тысяч рублей есть социальный сертификат, оплатив оставшиеся 10 тысяч картой "Мир", на карточку им вернётся 50% — 5 тыс. рублей", — цитирует Догузову ТАСС.
Саму программу запустят до конца мая, путешествие нужно совершить до 15 сентября 2021 года.
Чтобы вернуть 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей, необходимо оплатить её картой "Мир", выпущенной банком-участником программы.
Кроме того, для получения кешбэка придётся покупать путёвки исключительно у партнёров программы, список которых в ближайшее время появится на официальном сайте — мирпутешествий. рф.
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