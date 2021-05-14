Как правильно строить отношения с иностранцем? Советы экспертов

Многие московские барышни мечтают выйти замуж за иностранца, считая, что брак с заморским принцем улучшит их финансовое положение. Специалисты дали советы о том, как выйти замуж за иностранца, а также рассказали, что нужно знать заранее, чтобы не пожалеть об этом.

Как сообщает сайт Москва 24, эксперт по семейным отношениям Ольга Шефергир предупреждает, что отношения с гражданином другой страны мало чем отличаются от отношений с соотечественником. При знакомстве с иностранцем следует выяснить его социальную роль, статус отношений с вами, а также общается ли он ещё с кем-то, кроме вас. Важное значение имеют культурные традиции и моральные принципы страны, где проживает потенциальный жених. Нужно подумать, готовы ли вы их принять.

"На начальном этапе построения отношений внутри вас обоих будет бурлить химический коктейль из гормонов, от которого теряется ясность ума, здравый смысл и логика. Вы будете готовы на всё закрывать глаза и полностью принимать избранника со всеми его "тараканами". Но со временем, когда "химия" перестанет брать верх над эмоциями, а привязанность ослабеет, вы уже иначе посмотрите на многие вещи. А возможно, в чём-то разочаруетесь", — отмечает эксперт по семейным отношениям.

Перед тем, как согласиться на брак с иностранцем, нужно изучить историю его страны, её культуры и, если есть возможность, пожить там, советует научный сотрудник Института востоковедения РАН Екатерина Кочеткова.

"Охотницам" за иностранцами следует первой заканчивать разговор или переписку. Звонить или писать мужчине первой не нужно, говорит Ольга Шефергир. Также специалист утверждает, что первым должен приехать он к вам, а не вы к нему, даже если он предложит купить билеты.

После свадьбы может быть развод

Адвокат, специалист по семейному праву Галина Гузаева предупреждает, что в начале знакомства нужно думать не только о любовных чувствах.

Возможно, отношения не сложатся, и тогда необходимо будет развестись. Бракоразводный процесс усложняется, если в семье есть дети.

До брака следует изучить законы страны будущего супруга, заключить брачный договор и соглашение, связанные с содержанием и воспитанием детей в случае развода родителей.

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