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Патриарх Кирилл посоветовал женщинам, которые не могут воспитать ребёнка и намерены сделать аборт, родить и отдать малыша церкви.

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Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва" пояснил слова патриарха, напомнив о том, что детей-отказников принимают в церковных приютах.

Заявление представителей РПЦ прокомментировал юрист Константин Тропаидзе.

"Если церковные приюты прошли государственную регистрацию как учреждения детские, а большинство из них, по крайней мере мне известные, такую регистрацию проходили, то механизм передачи детей в приюты одинаков для всех", — пояснил он.

Как сообщает сайт Москва 24, даже если женщинам отдала ребёнка церкви, то там должны передать его органам опеки или оставить у себя до тех пор, пока оформляются все необходимые документы.

Трапаидзе также напомнил об ответственности, которую придётся нести за оставление ребёнка в опасности.

"Первые юридические последствия — это лишение родительских прав, а следующее — это уже решается по последствиям каким-то: если причинен вред здоровью ребенка, а тем более если произошла его гибель — это уже уголовный состав в чистом виде", — заключил эксперт.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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