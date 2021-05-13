Госкомиссия назвала имя актрисы, которая полетит сниматься на МКС

Художественный фильм "Вызов" — часть большого научно-просветительского проекта о российской ракетно-космической отрасли. Фильм будет сниматься на МКС.

Ранее в рамках проекта "Вызов" был объявлен открытый конкурс на участие в съемках фильма, и в марте Госкомиссия назвала имена 20 финалисток из более чем тысячи приславших заявки на участие. В четверг, 13 мая, стало известно имя актрисы и режиссёра, которые полетят на Международную космическую станцию. Это Юлия Пересильд ("Битва за Севастополь", "Угрюм-река" и другие фильмы) и Клим Шипенко ("Текст", "Холоп" и др.). Их дублёрами стали актриса Нового Драматического театра Алёна Мордовина и оператор-постановщик Алексей Дудин ("Движение вверх", "Т-34" и др.).

Помимо художественного фильма, который будет снят в космосе, в рамках проекта "Вызов" планируются съёмки цикла документальных фильмов. В ближайшее время отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полёта.

"Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полёты на самолёте в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку", — сообщает "Первый канал".

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