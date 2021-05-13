Московский городской суд признал законным решение Мещанского районного суда Москвы о взыскании с Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей социальной сети на территории РФ.
Twitter Inc. обжаловал решение Мещанского районного суда Москвы, сообщает ТАСС. Сегодня Мосгорсуд её рассмотрел и оставил без удовлетворения.
Также Twitter подал ранее иск к судебному приставу Максиму Думакову, который в силу служебных обязанностей должен был взыскать с этой компании штраф. Суд отклонил и этот иск.
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за несоблюдение требований российского законодательства в области защиты персональных данных. После этого Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство и поручило Думакову взыскать штраф с зарубежной компании.
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