Зюганов ответил Урганту на шутку про "Гену КПРФ"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью URA.RU прокомментировал шутку Ивана Урганта в свой адрес.

Ранее телеведущий шоу "Вечерний Ургант" посмеялся над желанием рэпера Славы КПСС баллотироваться в Госдуму.

"Сейчас, конечно, интересно, как отреагирует на появление в Госдуме Славы КПСС Гена КПРФ. А почему нет? Он хорош в дебатах, умеет ёмко формулировать мысль, имеет отталкивающую внешность. Он может пойти по спискам ЛДПР", — пошутил шоумен.

Зюганов заявил, что очень ценит юмор и с большим уважением относится к шоумену Ивану Урганту. Однако сейчас, отметил политик, ему не до смеха.

"Было бы смешно, если бы не было тяжёлого кризиса и такого бедственного положения многих граждан страны. Откровенно говоря, сейчас не до смеха", — сказал он.

Он отметил, что сейчас основная задача депутатов Госдумы сделать всё для защиты интересов россиян, которые трудятся и надеются на перемены в лучшую сторону.

Коммунист припомнил, что и сам был в молодости ведущим команды КВН своего университета, которая всё время выигрывала. Кроме того, Зюганов упомянул, что недавно выпустил восьмой сборник анекдотов.

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