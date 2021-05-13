Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Президент РФ Владимир Путин включён в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021. Заявка была подана в сентябре 2020 года писателем Сергеем Комковым.

Как сообщил Комков, Нобелевский комитет прислал ему сообщение о включении "вашего кандидата" в список. Общее число кандидатов ещё уточняется, по предварительной оценке, составляет 286 человек, сообщает РИА "Новости".

Путина уже выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2007 году. Тогда заявку подал Международный центр исследований альтернативной энергии в Цюрихе, который просил наградить российского президента за идею создания государственной корпорации по нанотехнологиям — "Роснано".

В 2013 году Путина выдвинул британский лорд Питер Траскотт, отметив заслуги лидера России "по сворачиваю сирийского химического арсенала" и "предотвращении эскалации гражданской войны".

Ещё дважды президента РФ выдвигали в кандидаты на премию мира в 2014 и 2016 годах.

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