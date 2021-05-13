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COVID-19 боится сильного мороза и яркого солнца

Общество

Распространение COVID-19 зависит от погоды, утверждает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

COVID-19 боится сильного мороза и яркого солнца

Как сообщает сайт Москва 24, человек заражается не одной клеткой вируса, есть определённая заражающая доза. Для каждого человека она индивидуальна. Всё зависит от того, насколько у него крепкий иммунитет.

Вирус способны остановить ветер, мороз и яркое солнце, отметил Жемчугов.

"Если на улице ветер, то человек, который вирус выделяет при дыхании, кашле, он никого не сможет заразить. Ветер сразу все частицы вируса уносит, рассеивает, и до соседнего человека это всё может и не долететь. Если сильный мороз, температура ниже нуля — вирус тут же замерзает, гибнет. На солнце гибнет мгновенно — при прямых солнечных лучах, при высыхании слюны", — пояснил он.

Самые благоприятные условия для распространения вируса — это
температура воздуха от 0 до +10 градусов и влажность.

Когда закончится эпидемия

В каждом регионы разные сроки окончания эпидемии, отметил Жемчугов. Это зависит от иммунной прослойки конкретных территорий.

"Эпидемия закончится, когда все оставшиеся незаражённые переболеют или будут провакцинированы. И это можно примерно просчитать", — сообщил специалист.

Как только в конкретном регионе иммунная прослойка достигнет 60-70%, то там эпидемия пойдёт на спад, заключил собеседник издания.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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