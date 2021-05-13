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Женщинам, желающим сделать аборт, предложили отдать детей Церкви

Общество

Отсутствие у женщины возможности воспитывать ребёнка не является причиной для аборта. В таких случаях лучше родить ребёнка и отдать его церкви, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает издание "Взгляд".

"Если вы не можете воспитать ребёнка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребёнка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя", — заявил он на X Общецерковном съезде по социальному служению.

Патриарх подчеркнул, что церковь не будет запрещать общение матерей с детьми.

Напомним, что в прошлом году глава РПЦ раскритиковал законопроект, ускоряющий изъятие детей из неблагополучных семей.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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