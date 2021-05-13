Студент из колледжа "казанского стрелка" совершил суицид

Есть предположение, что молодые люди попали под влияние деструктивной организации.

Один из учащихся колледжа ТИСБИ, в котором учился Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве, делал заявления, сходные с больной мировоззренческой позицией "казанского стрелка".

Как сообщает Telegram-канала Mash Iptash, в Казани уже происходил странный инцидент с "самообожествлением". Молодой житель столицы Татарстана по имении Данил погиб при странных обстоятельствах.

По данным Telegram-источника, парень вёл обычную жизнь, однако всё изменилось, когда он поступил учиться в колледж. После получения статуса студента он "ушёл в себя", стал одеваться исключительно в чёрную одежду.

Мать Данила предположила, что так сын проявляет юношеский протест, вызванный разводом родителей.

Данил стал убеждать всех, что он "бог" и "избранный". Подобные заявления делал и Ильназ Галявиев на допросе.

Данил хотел свести счёты с жизнью в 2019 году, однако тогда попытка суицида не удалась. Год назад молодой человек приехал к родному отцу в деревню и там убил себя.

По информации Mash Iptash, дело так и не было расследовано должным образом. Правоохранительные органы якобы даже не проверили телефон Данила.

Мать юноши намерена вновь писать заявление, чтобы следователи возобновили разбирательство по факту смерти её сына.

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