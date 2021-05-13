Есть предположение, что молодые люди попали под влияние деструктивной организации.
Один из учащихся колледжа ТИСБИ, в котором учился Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве, делал заявления, сходные с больной мировоззренческой позицией "казанского стрелка".
Как сообщает Telegram-канала Mash Iptash, в Казани уже происходил странный инцидент с "самообожествлением". Молодой житель столицы Татарстана по имении Данил погиб при странных обстоятельствах.
По данным Telegram-источника, парень вёл обычную жизнь, однако всё изменилось, когда он поступил учиться в колледж. После получения статуса студента он "ушёл в себя", стал одеваться исключительно в чёрную одежду.
Мать Данила предположила, что так сын проявляет юношеский протест, вызванный разводом родителей.
Данил стал убеждать всех, что он "бог" и "избранный". Подобные заявления делал и Ильназ Галявиев на допросе.
Данил хотел свести счёты с жизнью в 2019 году, однако тогда попытка суицида не удалась. Год назад молодой человек приехал к родному отцу в деревню и там убил себя.
По информации Mash Iptash, дело так и не было расследовано должным образом. Правоохранительные органы якобы даже не проверили телефон Данила.
Мать юноши намерена вновь писать заявление, чтобы следователи возобновили разбирательство по факту смерти её сына.
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Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.