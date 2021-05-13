Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Комаровский призвал научиться жить в сквозняках
Мужчина, продавший оружие Галявиеву, назвал его "абсолютно адекватным"
Налог на роскошь может уменьшить разрыв между богатыми и бедными
Кремль ответил ЕС касательно "поглощения" Донбасса
Волна за волной: о зацикленности на коронавирусе, пандемии и Солнце
УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Генетик об иммунитете и вакцинах: не всех спасёт "Спутник V"
Директор школы в Казани объяснила, почему не было охраны
Сергей Соседов раскритиковал звёзд, кичащихся своим богатством

Студент из колледжа "казанского стрелка" совершил суицид

Общество

Есть предположение, что молодые люди попали под влияние деструктивной организации.

Студент из колледжа "казанского стрелка" совершил суицид

Один из учащихся колледжа ТИСБИ, в котором учился Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве, делал заявления, сходные с больной мировоззренческой позицией "казанского стрелка".

Как сообщает Telegram-канала Mash Iptash, в Казани уже происходил странный инцидент с "самообожествлением". Молодой житель столицы Татарстана по имении Данил погиб при странных обстоятельствах.

По данным Telegram-источника, парень вёл обычную жизнь, однако всё изменилось, когда он поступил учиться в колледж. После получения статуса студента он "ушёл в себя", стал одеваться исключительно в чёрную одежду.

Мать Данила предположила, что так сын проявляет юношеский протест, вызванный разводом родителей.

Данил стал убеждать всех, что он "бог" и "избранный". Подобные заявления делал и Ильназ Галявиев на допросе.

Данил хотел свести счёты с жизнью в 2019 году, однако тогда попытка суицида не удалась. Год назад молодой человек приехал к родному отцу в деревню и там убил себя.

По информации Mash Iptash, дело так и не было расследовано должным образом. Правоохранительные органы якобы даже не проверили телефон Данила.

Мать юноши намерена вновь писать заявление, чтобы следователи возобновили разбирательство по факту смерти её сына.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

День после трагедии: в Казани простились с жертвами стрельбы в гимназии №175
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Физик-ядерщик не исключил вероятность новой аварии на Чернобыльской АЭС
Украинизация на марше и темпы лишь наращивает
В Москве уничтожили персональные данные, нужные для цифровых пропусков
Порхай как пчела, жаль как бабочка: сторонники Навального признали поражение?
Доктор Комаровский призвал научиться жить в сквозняках
Мужчина, продавший оружие Галявиеву, назвал его "абсолютно адекватным"
Налог на роскошь может уменьшить разрыв между богатыми и бедными
Студент из колледжа "казанского стрелка" совершил суицид
Кремль ответил ЕС касательно "поглощения" Донбасса
Волна за волной: о зацикленности на коронавирусе, пандемии и Солнце
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Общество
Почему казанский стрелок выбрал своей мишенью именно 8 "А" класс
США и Канада. Новости и аналитика
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
Андрей Мартынюк Украинизация на марше и темпы лишь наращивает Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 13 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Общество
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Сказано небескорыстно: Поргина осудила Проклову за скандальные признания
Российский шоу-бизнес
Сказано небескорыстно: Поргина осудила Проклову за скандальные признания
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников