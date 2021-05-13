В России хотят запретить добычу дельфинов и китов

В России хотят ввести запрет на вылов китообразных — китов, дельфинов и морских свиней. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу", — цитирует ТАСС слова премьер-министра.

Мишустин отметил, что данная мера позволит защитить китообразных от истребления и сохранить жизнь этим животным.

Напомним, что ранее в России ужесточили требования к правилам добычи китов и дельфинов для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.

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