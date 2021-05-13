В России хотят ввести запрет на вылов китообразных — китов, дельфинов и морских свиней. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу", — цитирует ТАСС слова премьер-министра.
Мишустин отметил, что данная мера позволит защитить китообразных от истребления и сохранить жизнь этим животным.
Напомним, что ранее в России ужесточили требования к правилам добычи китов и дельфинов для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.