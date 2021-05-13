Международный HR-консультант дала советы по поиску работы мечты

Чаще всего с трудностями при поиске работы сталкиваются выпускники, не имеющие опыта. Как им получить работу своей мечты, рассказала международный HR-консультант Зулия Лоикова.

Удаленка

По её словам, есть множество способов найти хорошую работу, начиная от традиционной рассылки резюме и заканчивая удалёнными стажировками, сообщает URA. RU.

Сразу после получения диплома сложно найти нормальную работу, поэтому Лоикова рекомендует начинать трудиться ещё во время учёбы. Тогда к моменту выпуска у человека будет небольшой, но всё же опыт, с которым найти работу намного проще.

Работу и стажировку рекомендуется искать везде, где можно:

через знакомых,

на специализированных сайтах,

в Телеграм-каналах,

социальных сетях,

непосредственно в компании.

В настоящее время, по словам специалиста, найти работу с высокой зарплатой намного проще, даже проживая в маленьком населённом пункте.

И всё это благодаря возможности трудиться дистанционно. Многие компании, в том числе международные, нанимают удалённых сотрудников для выполнения определённой работы.

Также HR-специалист посоветовала не лениться и самостоятельно создать резюме, не пользуясь шаблонами. Кроме того, она напомнила, что многие работодатели просматривают страницы соискателей в социальных сетях, чтобы понять, насколько надёжен кандидат и какими качествами он обладает.

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