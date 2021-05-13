Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками

Есть мнение, что мотивом зверского поступка 19-летнего молодого человека, которого обвиняют в массовом убийстве, могла быть месть за травлю в учебном заведении.

Лично знавший Ильназа Галявиева молодой человек уверяет, что в школе парня, учинившего кровавую расправу над детьми и учителями, никто не обижал.

Молодой человек, который учился в параллельном классе с Ильназом, вспоминает, что одноклассники Галявиева отличались прилежанием в учёбе и не были склонны к буллингу (агрессивному преследованию одного из членов коллектива).

Знакомый печально известного молодого человека отмечает, что не видел, чтобы Галявиева травили в школе.

"Мы с ребятами из школы обсудили эту трагедию, кто был с ним в одном классе ответили, что никто никогда не издевался над ним. Мы все были в шоке, вчера был ужасный день!" — цитирует слова знакомого Ильназа информационный портал гостелерадиокомпании "Татарстан".

Он объяснил, что не может понять, что произошло с Галявиевым за четыре года.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что бывшая ученица казанской гимназии №175 заявила, что учителя "казанского стрелка" травили его во время учёбы в школе.

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