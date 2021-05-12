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Москалькова посоветовала периодически обследовать владельцев оружия

Общество

Даже здоровый человек, получивший право на владение оружием, может через некоторое время заболеть расстройством психики, отметила Татьяна Москалькова.

Москалькова посоветовала периодически обследовать владельцев оружия

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала проводить периодические проверки состояния здоровья людей, получивших право на приобретение огнестрельного оружия. Такое обследование обязательно должно включать в себя проверку на отсутствие психических расстройств.

"Наверное, должно быть более глубокое обследование здоровья, и не один раз, а с определённой периодичностью. Человек даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями. Это очень опасно для общества", — сказала омбудсмен в беседе с РИА Новости.

Ранее семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потёмкина проанализировала возможные причины, по которым "казанский стрелок" Ильназ Галявиев возомнил себя богом. взял в руки ружьё и пошёл убивать учеников гимназии, в которой и сам когда-то учился. По мнению специалиста, были "тревожные звоночки", прежде чем у него "сорвало крышу".

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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