Москалькова посоветовала периодически обследовать владельцев оружия

Даже здоровый человек, получивший право на владение оружием, может через некоторое время заболеть расстройством психики, отметила Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала проводить периодические проверки состояния здоровья людей, получивших право на приобретение огнестрельного оружия. Такое обследование обязательно должно включать в себя проверку на отсутствие психических расстройств.

"Наверное, должно быть более глубокое обследование здоровья, и не один раз, а с определённой периодичностью. Человек даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями. Это очень опасно для общества", — сказала омбудсмен в беседе с РИА Новости.

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