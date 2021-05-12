Миколог объяснил, как отличить съедобный строчок от ядовитого

В лесах Подмосковья уже появились весенние грибы — сморчки и строчки. Если сморчки можно собирать безбоязненно, то со строчками грибникам нужно быть максимально осторожными. О том, как отличить съедобный строчок от ядовитого, в эфире "Радио-1" рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Он объяснил, что строчок гигантский — съедобный гриб, а вот строчком обыкновенным можно отравиться.

"Съедобный строчок гигантский очень светлый, светло-бежевый. Растёт он только под упавшими деревьями, в основном берёзами. Строчок обыкновенный — тёмно-красно-коричневый, он растёт на гарях, под соснами, в сосновых посадках. В первую очередь надо ориентироваться на место обитания и разницу в окраске шляпок", — пояснил он.

Но в любом случае похожие на строчки и сморчки грибы, лучше отваривать не менее десяти минут, считает эксперт. Отвар нужно слить, потому что туда уходят яды.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.