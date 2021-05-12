Психолог объяснил, как настроиться на рабочий лад после майских праздников

В этом году в целях снижения угрозы распространения COVID-19 дни с 1 по 10 мая были объявлены выходными.

Однако после продолжительных каникул бывает сложно быстро настроиться на рабочий лад. О том, как правильно начать трудовую деятельность после майских праздников, в интервью "Москве 24" рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

Он рекомендует не нырять с головой в работу сразу, а просто завершить оставшиеся дела, а потом, постепенно переходить к новым задачам.

Психолог советует меньше думать о закончившихся выходных, так как у большинства россиян впереди запланирован официальный отпуск.

"Нужно понять, что официальный отпуск ещё впереди. По такому случаю со следующей недели можно и поднажать, сделать что-то в ударном порядке, потому что отпуск уже недалеко — через 2-3 месяца", — напомнил он.

Такой ритм работы, по словам Рощина, вполне соответствует русскому характеру. Российский народ уникален тем, что не может работать в одном режиме в силу особенностей климата и менталитета, поэтому часто работает рывками: сначала ударный труд, а потом отдых.

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