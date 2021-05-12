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Дмитрий Быков объяснил, для чего нужна "экстремальная педагогика"

Общество

Писатель и педагог Дмитрий Быков высказался по поводу трагедии в Казани.

Дмитрий Быков объяснил, для чего нужна "экстремальная педагогика"

Публицист в очередной раз доносит свою идею о необходимости открыть в России институт экстремальной педагогики.

"(Нужен) институт, который помогал бы на ранних этапах выявлять детей с суицидальными наклонностями, детей депрессивных или токсичных, антилидеров, сектантов, потенциальных убийц", — пишет Дмитрий Львович в своём Instagram-аккаунте.

Быков упрекает представителей современной системы образования в неумении выявлять травлю в школе и справляться с другими негативными явлениями в коллективе учащихся.

"В современной российской школе хватает адептов агрессивных культов и тоталитарных сект, — уверен писатель. — О настроениях и хобби большинства школьников учителя понятия не имеют. От школьных психологов толку ноль. А между тем профессиональные педагоги и грамотные подростковые психиатры имеют опыт по выявлению именно таких, как убийцы из "Колумбайна".

Писатель предположил, какие меры последуют за трагедией.

"Сейчас будут срывать зло на директоре гимназии (который тут, по-моему, виноват меньше всех — Галявиев выпустился два года назад), на фирме, охранявшей вход, на местных начальниках… Но пока в России не появится институт, готовящий педагогов к действиям в экстремальной ситуации, вся надежда будет лишь на старых учителей вроде главной героини фильма "Училка", которые, по-моему, остались только в кино", — посетовал Быков.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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