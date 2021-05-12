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Эксперт раскритиковал идею начислять бонусы привитым от COVID-19 россиянам

Общество

Работающие по России авиакомпании будут начислять привитым от COVID-19 пассажирам бонусные мили. Обладателям прививочных сертификатов предлагается отправлять от 500 до 5000 рублей в денежном эквиваленте на покупку билетов или услуг.

Эксперт раскритиковал идею начислять бонусы привитым от COVID-19 россиянам

Данную инициативу в интервью Общественной службе новостей прокомментировал научный руководитель "НИИ вакцины и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев.

Он считает, что такая мера не принесёт значимых результатов. Более того, это может отпугнуть недоверчивых граждан.

"У нас многие относятся к таким вещам скептически и не понимают: зачем, что это, для чего? Думаю, больше не станет желающих, и мы не заметим эффекта. Правильней было бы людям объяснять, рассказывать. Я имею ввиду терапевтов, хирургов, которые должны объяснять пользу прививок. Только так — убеждениями. А стимулы сертификатами не работают", — пояснил он.

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Прививка от коронавируса - делать или нет? Время покажет. Фрагмент выпуска от 26.01.2021
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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