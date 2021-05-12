Почему многие мамы выгуливают детей в ТЦ, а не в парках?

Многие мамы предпочитают гулять с детьми не во дворах и парках, а в торговых центрах. Женщины с колясками часто раздражают других покупателей. Кроме того, они являются объектом критики "правильных" мам, которые считают, что родителям с детьми в магазины следует заходить только в случае острой необходимости и что такие вылазки негативно отражаются на здоровье малышей.

Любительницы шопинга свою очередь заявляют, что таким образом они отдыхают от домашних забот и вообще имеют право находиться там, где им хочется.

Своими рассуждениями по данному вопросу поделилась журналист, мама двоих детей Евгения Бородина.

Она считает, что следует отличать маму, которая заскочила в ТЦ по большой необходимости, и маму, которая пришла просто совершить очередной променад по бутикам, сообщает "Москва 24".

Последним не очень хочется гулять на улице в любую погоду. Кроме того, часто новоиспечённые матери часто боятся завязнуть в быту, поэтому стараются входить в свет.

Когда шопинг с детьми уместен

Конечно, не стоит косо смотреть на всех, кого сопровождают малыши. Ведь существует немало причин для шопинга. Возможно, женщине просто не с кем оставить ребёнка.

Также важно, если ребёнок приходит в магазин с родителями по делу — как помощник, так как навык совершения покупок тоже необходим.

Совместный поход за необходимыми товарами не является бесцельным блужданием по огромному ТЦ в поисках развлечений.

Дети обычно принимают сценарий, навязанный им родителями. И если ребёнка с ранних лет водят по торговым центрам просто ради приятного времяпрепровождения, то когда он будет взрослым, то тоже будет проводить свой досуг в супермаркетах.

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