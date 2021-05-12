За и против: в аккаунтах звёзд спорят о введении смертной казни в России

Подобные дискуссии актуализировались в связи с трагическими событиями в казанской школе. Некоторые знаменитости призывают наказывать смертью тех, кто стал причиной гибели ребёнка. Мнения на этот счёт разделились.

Трагедия в Казани

Вчера, после известия о гибели детей и взрослых от рук 19-летнего стрелка в школе в Казани, многие артисты, певцы, музыканты и блогеры выражали слова соболезнования родным и близким убитых и пострадавших.

Некоторые заявления были весьма эмоциональны и категоричны.

В частности, выведенная из состояния эмоционального равновесия Елена Ваенга высказывалась о страшном происшествии.

"Я в чудовищном потрясении. Я в плохом психоэмоциональном состоянии… расстрел детей … и я ничего не могу делать. Ничем помочь…", — сокрушалась исполнительница.

Аргументы "за"

При этом Елена Ваенга призывала к радикальным мерам.

"За смерть детей намеренную верните смертную казнь в стране. Я отдаю отчёт своим словам", — заявляла Елена Владимировна.

Подписчики певицы поддержали призыв Ваенги.

"Посадят его пожизненно, в камеру одиночников, и что? Это наказание за смерть детей? Он будет жить, хоть так, но будет… а дети нет……", — комментировали пост исполнительницы.

Аргументы "против"

В аккаунте блогера Рустама Солнцева тоже развернулся спор на данную тему.

Солнцев разместил в своём микроблоге мем, в котором высмеивается явное противоречие.

Мем — смертная казнь

Он намекает на то, что, при недостаточном доверии к силовым структурам и возможности судебных ошибок, большая часть населения склоняется к введению в стране высшей меры наказания — смертной казни.

"При несовершенстве системы, смертная казнь — недопустима!" — комментируют пост блогера в Сети. "Я всегда говорю, это пока в твою дверь не постучали. Стоит только вспомнить, скольких замордовали по делу Чикатило", — приводят аргументы фолловеры. "А я категорически против! Убийством за убийства. Возможно создать спецрежим, который равен смерти — да", — размышляют в Сети.

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