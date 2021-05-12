Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Суд избрал меру пресечения "казанскому стрелку"
Бизнес "ответил" Мишустину на обвинения в жадности
На Чернобыльской АЭС зафиксировали опасную активность в реакторе
Ксения Собчак не на шутку испугала пожилого хиппи
Правительству не хватает денег на бесплатную газификацию регионов
Дуров рассказал о Telegram-канале стрелка из Казани
Союзы российских автошкол поддержали ужесточение контроля
Геннадий Хазанов объяснил, почему у него только один ребёнок
Теннисист Карацев победил Медведева на турнире в Риме

За и против: в аккаунтах звёзд спорят о введении смертной казни в России

Общество

Подобные дискуссии актуализировались в связи с трагическими событиями в казанской школе. Некоторые знаменитости призывают наказывать смертью тех, кто стал причиной гибели ребёнка. Мнения на этот счёт разделились.

Трагедия в Казани
Трагедия в Казани

Вчера, после известия о гибели детей и взрослых от рук 19-летнего стрелка в школе в Казани, многие артисты, певцы, музыканты и блогеры выражали слова соболезнования родным и близким убитых и пострадавших.

Некоторые заявления были весьма эмоциональны и категоричны.

В частности, выведенная из состояния эмоционального равновесия Елена Ваенга высказывалась о страшном происшествии.

"Я в чудовищном потрясении. Я в плохом психоэмоциональном состоянии… расстрел детей … и я ничего не могу делать. Ничем помочь…", — сокрушалась исполнительница.

Аргументы "за"

При этом Елена Ваенга призывала к радикальным мерам.

"За смерть детей намеренную верните смертную казнь в стране. Я отдаю отчёт своим словам", — заявляла Елена Владимировна.

Подписчики певицы поддержали призыв Ваенги.

"Посадят его пожизненно, в камеру одиночников, и что? Это наказание за смерть детей? Он будет жить, хоть так, но будет… а дети нет……", — комментировали пост исполнительницы.

Аргументы "против"

В аккаунте блогера Рустама Солнцева тоже развернулся спор на данную тему.

Солнцев разместил в своём микроблоге мем, в котором высмеивается явное противоречие.

Мем - смертная казнь
Мем — смертная казнь

Он намекает на то, что, при недостаточном доверии к силовым структурам и возможности судебных ошибок, большая часть населения склоняется к введению в стране высшей меры наказания — смертной казни.

"При несовершенстве системы, смертная казнь — недопустима!" — комментируют пост блогера в Сети.

"Я всегда говорю, это пока в твою дверь не постучали. Стоит только вспомнить, скольких замордовали по делу Чикатило", — приводят аргументы фолловеры.

"А я категорически против! Убийством за убийства. Возможно создать спецрежим, который равен смерти — да", — размышляют в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Хроника трагедии в Казани 11/05/21 ТНВ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Россельхознадзор реабилитировал белорусские томаты и перцы, но не все
Лондон будет расхищать деньги своих граждан по примеру США — Пригожин
Конфликт на границе: почему невмешательство России было во благо
За и против: в аккаунтах звёзд спорят о введении смертной казни в России
Суд избрал меру пресечения "казанскому стрелку"
У казанского стрелка "крышу сорвало" не вдруг. Были "звоночки"
Миколог объяснил, как отличить съедобный строчок от ядовитого
Израиль на пороге гражданской войны
Бизнес "ответил" Мишустину на обвинения в жадности
На Чернобыльской АЭС зафиксировали опасную активность в реакторе
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников