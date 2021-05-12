Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии

Страшная трагедия в столице Татарстана унесла жизни семерых школьников и двоих педагогов. Сегодня Казань прощается с жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева, которому родственники убитых желают смерти за его бесчеловечное зверство.

В настоящее время убийца, виновный в гибели детей и взрослых, ждёт суда.

Многие уверены, что преступник заслуживает смертной казни, однако, согласно российскому законодательству, убийце по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") грозит пожизненное заключение.

Отец погибшей школьницы Рифат Нагимуллин не может смириться с тем, что Ильназу беспрепятственно продали огнестрельное оружие.

"Возрастные ограничения, конечно, нужны. Одно дело, кто охотится, другое дело — молодому парню зачем ружьё?" — цитирует слова безутешного отца погибшей школьницы портал Znak. com.

Мужчина потерял не только дочь, 14-летнюю Ильзию, но и племянника Амира Шайхутдинова. Двоюродные брат и сестра учились вместе в 8 "А". Школьники попали под прицел стрелка, находясь в одном учебном кабинете, куда проник Галявиев.

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