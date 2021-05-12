31% россиян решили отказаться от летнего отпуска

31% россиян решили этим летом обойтись без отдыха, сообщает РИА "Новости".

В прошлом году отпуском были готовы пожертвовать около 50% наших соотечественников.

Что заставляет россиян отказываться от летнего отдыха?

Основными причинами остаться на работе респонденты назвали высокую загруженность российских курортов и завышенные цены на отдых (31%). А 19% опрошенных пожаловались на закрытые границы.

Кроме того, россиян не устраивает высокий курс доллара.

На решение отказаться от отпуска также повлияли сложная эпидемиологическая ситуация и финансовые трудности.

Те, кто всё же решил отдохнуть, проведут отпуск на природе или на даче (23%). Отправится в путешествие по России 21%, а 15% останутся дома.

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