Российские компании — авиаперевозчики этим летом могут начать начислять бонусы пассажирам, которые привились от COVID.
Инициатива акции принадлежит Общероссийскому объединению пассажиров, активисты которого направили предложение в Минтранс РФ.
По данным "Известий", всем крупнейшим перевозчикам предлагается материально стимулировать пассажиров вакцинироваться, предоставляя в таком случае бонусы от 500 до 5 тысяч рублей.
Пока на предложение откликнулась только авиакомпания S7 Airlines — перевозчик уже готовится к запуску программы лояльности.
Остальные компании никак не комментируют инициативу.
Напомним, в прошлом году российские авиакомпании из-за пандемии "заработали" рекордные убытки.
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