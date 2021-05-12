Сделай прививку – получи бонус: авиакомпании готовят акцию для пассажиров

Российские компании — авиаперевозчики этим летом могут начать начислять бонусы пассажирам, которые привились от COVID.

Инициатива акции принадлежит Общероссийскому объединению пассажиров, активисты которого направили предложение в Минтранс РФ.

По данным "Известий", всем крупнейшим перевозчикам предлагается материально стимулировать пассажиров вакцинироваться, предоставляя в таком случае бонусы от 500 до 5 тысяч рублей.

Пока на предложение откликнулась только авиакомпания S7 Airlines — перевозчик уже готовится к запуску программы лояльности.

Остальные компании никак не комментируют инициативу.

Напомним, в прошлом году российские авиакомпании из-за пандемии "заработали" рекордные убытки.

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