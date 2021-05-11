В WhatsApp придумали, как "мотивировать" пользователей принять новые правила

Администрация мессенджера WhatsApp нашла способ вынудить пользователей принять новую политику конфиденциальности, подвергшуюся ранее резкой критике.

О новой политике конфиденциальности пользователей WhatsApp предупредили в январе. Согласно обновлённым правилам, мессенджер будет делиться личными данными пользователей с "материнской платформой" — компанией Facebook. Ей, помимо одноимённой социальной сети, принадлежат также мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram. Но из-за резкой критики и массового оттока пользователей в другие мессенджеры ввод новых правил в действие был отложен до 15 мая.

Во вторник, 11 мая, стало известно, как администрация WhatsApp намерена "мотивировать" пользователей всё же принять новые условия. Им будут постепенно, одну за другой, отключать функции мессенджера, параллельно продолжая напоминать о необходимости принять пользовательское соглашение. А спустя несколько недель придёт "неотклоняемое напоминание".

"Через несколько недель ограниченной функциональности вы больше не сможете получать входящие звонки и уведомления, и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на ваш телефон", — сообщила администрация мессенджера.

Впрочем, WhatsApp не станет удалять аккаунт пользователя в надежде, что он изменит своё решение (а точней говоря — смирится с навязываемыми условиями) и примет новую политику безопасности.

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