Можно ли сдать ЕГЭ без репетитора: мнение экспертов

До основной волны ЕГЭ остались считанные недели. Известно, что многие родители нанимают репетиторов для подготовки своего ребёнка к экзамену. Но такие возможности есть не у всех семей.

Реально ли подготовиться к экзаменам самостоятельно?

Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказали эксперты в сфере образования.

"Эффективность подготовки к ЕГЭ в первую очередь зависит от самого школьника. Самостоятельно можно подготовиться к любому предмету, считает президент Академии творческой педагогики доктор педагогических наук, профессор Яков Семёнович Туровский.

"Учителя не умеют учить"

Основная проблема, считает он, заключается в том, что сегодняшние учителя не умеют учить, а репетиторы просто натаскивают школьников на выполнение тех или иных заданий.

"Конечно, можно нанять репетитора, он натаскает, чтобы школьник сдал этот никому не нужный этот экзамен. В настоящих институтах проводят собеседование и смотрят, подходит им такой абитуриент или нет", — заключил эксперт.

Сергей Курасов, учитель истории МАОУ СОШ № 15 г. Владимира, зампредседателя региональной предметной комиссии по итоговой аттестации по истории, также считает, что сдать ЕГЭ можно без помощи репетитора. Примеров успешной сдачи экзаменов после самостоятельной подготовки очень много.

ЕГЭ — это не страшно

Эксперт рекомендует познакомиться с содержанием ЕГЭ и материалами. Вся необходимая информация есть на сайте ФИПИ.

"Главное, спланировать свою подготовку и знать, что вот это я должен знать. А эти задания я должен уметь выполнять", — пояснил Курасов.

Однако школьникам нужно понимать, что ЕГЭ — это просто экзамен, но это ещё не все знания, которые должны быть в голове. Нужно понять технологию экзамена и, соответственно, имеющиеся знания применить в определённой форме, добавил эксперт.

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