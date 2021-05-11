Самые эмоциональные реакции звёзд на трагедию в Казани

Острее всего на весть о смерти детей отреагировали знаменитости, которые сами являются родителями.

Трагедия в Казани

В Instagram-аккаунтах звёзд появились скорбные посты с траурными иллюстрациями.

У многих звёзд на страничках размещены снимки горящих свечей. Один за другим представители шоу-бизнеса выражают свои соболезнования родителям, потерявшим детей.

"Ужасная трагедия! Казанская гимназия, дети… Страшное горе, которое навсегда останется в сердце… Не помогут никакие слова… Соболезнования всем родным и близким погибших", — написал Филипп Киркоров в своём микроблоге.

Трагедия в Казани

Елена Ваенга, которая воспитывает восьмилетнего сына Ивана, тоже высказалась на тему трагедии.

"Мой сын вернулся из школы сегодня …… а чей то сын и дочка не вернулись. За смерть детей намеренную верните смертную казнь в стране. Я отдаю отчёт своим словам", — написала Ваенга на своей странице в Instagram.

Телеведущая и блогер Ида Галич, которая в 2020 году впервые стала мамой, опубликовала в своём аккаунте очень эмоциональный пост, посвящённый трагедии.

Ида разместила пост под душераздирающим видео, на которых матери пытаются пробраться в школу, в которой раздавались выстрелы.

"Напишите мне пожалуйста, чем я могу помочь деткам, находящимся в реанимации? Далее будет мат, извините. Как … в 21 веке возможно принести в школу оружие?! Ружьё и бомбу, если верить источникам! Бомбу! Человек шёл по улице с оружием. Пришёл в школу и застрелили охранника (если верить интернету)", — пишет Галич.

Знаменитость негодует и ужасается.

"Что сделать, чтобы обезопасить наших детей? Ребята, я не понимаю, как объяснить матери ребёнка, который выпрыгнул в окно, пытаясь спастись от пули?! Как в 21 веке в стране, вроде развитой, скажете, что ее сына или дочь застрелили?! Застрелили в школе. Я не понимаю. На какие шторы надо сдать денег? Какие мне налоги надо заплатить, чтобы я смогла отпустить сына в школу, и он вернулся живым?", — вопрошает Ида.

Ранее "Правда.ру" писала, что стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик.

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