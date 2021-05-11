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В России могут повысить возраст для владения оружием до 21 года

Общество » Семья » Воспитание

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить возраст, с которого гражданин будет иметь право на владение оружием, с 18 лет до 21 года.

В России могут повысить возраст для владения оружием до 21 года

"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооружённых силах", — заявила она, комментируя происшествие в Казани.

Также она поддержала предложение президента усилить контроль над оборотом гражданского оружия, сообщает ТАСС.

Кроме того, Москалькова считает необходимым возложить охрану школ на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. По её словам, она вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым ещё в 2016 году, задолго до трагедии в Казани, просила возложить охрану детских садов, школ и колледжей на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Эти меры назрели давно, считает уполномоченный по правам человека. Нельзя допускать повторения такого в будущем, иначе "не только потомки, сама история не простит этого нам".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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