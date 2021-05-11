Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Почти 20 млн британцев подали в суд на Apple
"М" и "К": кого из депутатов Рады подозревают в государственной измене
"Справедливороссы" внесли в Госдуму законопроект о "народной" инфляции
Мужчина в Екатеринбурге назвал себя "богом" и порвал документы
Горелкин связал трагедию в Казани с интернетом: нужно отслеживать фразы-триггеры
Геннадий Хазанов рассказал о своём знакомстве с родным отцом
Экономист поддержал "добровольный" отказ от кредитов
Росгвардия не подтвердила информацию о сообщнике казанского стрелка

Малышеву назвали преступницей после слов о диете в блокадном Ленинграде

Общество

Врач и телеведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева оказалась в центре скандала.

Малышеву назвали преступницей после слов о диете в блокадном Ленинграде

Ей не понравился комментарий в соцсети, который оставила пожилая подписчица. Женщина пожаловалась на то, что правильное питание — дорогое удовольствие. Пенсионерка написала, что не может сбросить лишний вес, так как у неё маленькая пенсия.

"Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!" — написала теледива в ответ на жалобу пожилой женщины.

Позже она удалила свой пост.

Слова Малышевой вызвали широкий общественный резонанс.

В Ленинграде не было полных, но не благодаря диете Елены Малышевой, заявила в интервью URA.RU пережившая блокаду председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва. Заявление ведущей она назвала преступным.

"Мне кажется преступным сравнение диеты Малышевой и диеты, если это можно назвать диетой, тех лет.

Человек, имеющий доступ к телевидению и распространяющий какие-то мысли, которые ловят люди, и сказавший такое — это просто преступник", — отметила она.

Киселёва напомнила Малышевой, что отсутствие полных людей среди жителей блокадного Ленинграда было связано не с диетой, а с острой нехваткой хлеба.

"Не дай ей бог или её детям худеть таким образом", — добавила Жанна Яковлевна.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лучшая диета для похудения. Жить здорово! 08.04.2019
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Малышеву назвали преступницей после слов о диете в блокадном Ленинграде
"Справедливороссы" внесли в Госдуму законопроект о "народной" инфляции
Мужчина в Екатеринбурге назвал себя "богом" и порвал документы
Украина сталкивает НАТО и Россию на Чёрном или Азовском море
Явус Ахмадов: сейчас недооценивают значение Кавказской войны для Российской империи
Горелкин связал трагедию в Казани с интернетом: нужно отслеживать фразы-триггеры
Геннадий Хазанов рассказал о своём знакомстве с родным отцом
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Экономист поддержал "добровольный" отказ от кредитов
Эмотолог – кто это и чем он может помочь
Популярное
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик

Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.

Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
Любовь Степушова Запад нашёл замену Навальному Любовь Степушова Василий Амирджанов Собчак предложила изменить формат Дня Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Филиппинцы гордятся, что убили Магеллана Игорь Буккер
Происшествия
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Ученики школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Происшествия
Ученики школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников