Малышеву назвали преступницей после слов о диете в блокадном Ленинграде

Врач и телеведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева оказалась в центре скандала.

Ей не понравился комментарий в соцсети, который оставила пожилая подписчица. Женщина пожаловалась на то, что правильное питание — дорогое удовольствие. Пенсионерка написала, что не может сбросить лишний вес, так как у неё маленькая пенсия.

"Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!" — написала теледива в ответ на жалобу пожилой женщины.

Позже она удалила свой пост.

Слова Малышевой вызвали широкий общественный резонанс.

В Ленинграде не было полных, но не благодаря диете Елены Малышевой, заявила в интервью URA.RU пережившая блокаду председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва. Заявление ведущей она назвала преступным.

"Мне кажется преступным сравнение диеты Малышевой и диеты, если это можно назвать диетой, тех лет. Человек, имеющий доступ к телевидению и распространяющий какие-то мысли, которые ловят люди, и сказавший такое — это просто преступник", — отметила она.

Киселёва напомнила Малышевой, что отсутствие полных людей среди жителей блокадного Ленинграда было связано не с диетой, а с острой нехваткой хлеба.

"Не дай ей бог или её детям худеть таким образом", — добавила Жанна Яковлевна.

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