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Названы самые популярные ошибки на ЕГЭ по обществознанию

Общество

31 мая российские школьники, собирающиеся поступать в вузы, будут сдавать единый государственный экзамен по обществознанию.

Названы самые популярные ошибки на ЕГЭ по обществознанию

Эксперты отмечают, что результаты сдачи как правило оставляют желать лучшего. Так, по данным прошлого года каждый пятый школьник не дотягивал до "тройки", сообщает "Российская газета".

Специалисты ФИПИ назвали основные ошибки на экзамене, которые школьники допускают каждый год.

Так, 20% сдающих обществознание учащихся, не знают, что входит в обязанности сотрудников полиции и прокуратуры. Некоторые полагают, что правоохранительные органы принимают законы. Треть российских школьников не понимают, чем отличаются гражданское о уголовное право.

У 25% учеников сформированы неправильные представления об условиях установления испытательного срока при приёме на работу и о сроках заключения трудового договора.

Не все выпускники обладают достаточными знаниями о высших государственных органах РФ, и не все знакомы с функциями исполнительной и законодательной власти.

Многим школьникам сложно справиться с заданиями о российской системе налогов.

Стоит отметить, что в 2021 году в заданиях ЕГЭ по обществознанию учтены внесённые в действующую Конституцию РФ поправки.

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Самые частые ошибки на #ЕГЭ​ по обществознанию
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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