Бросающий курить житель Турции запер себя в клетку

Житель Турции придумал оригинальный способ бросить курить. Он изготовил для себя специальный шлем и надел себе на голову, сообщает LADbible. Основой для изобретения послужил обычный мотоциклетный шлем.

К такому кардинальному решению вопроса Ибрагим Юсель пришёл из-за своей привычки выкуривать в день по две пачки сигарет. Так продолжалось в течение 20 лет.

Ещё одна причина, побудившая Юселя запереть себя в клетке, — это смерть отца-курильщица от рака лёгких.

Избавиться от пагубной зависимости с помощью традиционных методов турку не удалось.

Стоит отметить, что самостоятельно снять клетку с головы Юсель не может. Ключи от замка находятся у родных.

Супруга поддержала Юселя, видя его безуспешные попытки побороть зависимость, хотя сначала была шокирована способом, который избрал её муж.

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