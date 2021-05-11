За выброшенных животных будут штрафовать на 30 тыс. рублей

Россиян, оставивших домашних питомцев без присмотра, будут штрафовать. Размер штрафа составит до 30 тыс. рублей. Данный законопроект подготовили глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам Крашенинникова, закон об ответственном обращении с животными уже действует, но до сих пор не установлена административная ответственность за его нарушение.

Согласно новым поправкам, штрафы за нарушение положений закона могут составлять до 200 тыс. рублей.

За что будут штрафовать

Штраф придётся заплатить тем, кто не соблюдает требования к содержанию животных, а также тем, кто заводит питомцев, которые включены в перечень запрещённых.

Кроме того, штраф грозит за жестокое обращение с животными и за использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и т. п. без лицензии.

Максимальный размер штрафа для физических лиц будет варьироваться от 50 до 200 тысяч рублей, для юридических — 200 тысяч рублей.

Россиян, выбросивших животных на улицу, будут штрафовать на 30 тыс. рублей.

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