Россияне рассказали, представителей каких профессий они больше всего уважают. Опрос, в котором приняли участие 5 тыс. человек, провёл сервис "Работа.ру", сообщает RT.
Более половины опрошенных (59%) сообщили, что больше всего уважают врачей.
На втором месте находится профессия учителя (40%). Третье место заняли спасатели — 38%.
Кроме того, россияне уважают пожарных (27%), учёных (26%) и военнослужащих (22%).
19% опрошенных заявили, что самой уважаемой профессией считают профессию инженера. 14% заявили, что уважают лётчиков и машинистов.
За строителей и шахтёров проголосовали 13% и 12% соответственно.
Респондентам был доступен вариант "Другое", в котором россияне чаще всего утверждали, что уважают представителей всех профессий.
Ранее россияне назвали профессии с самой несправедливо низкой заплатой.
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