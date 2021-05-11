Профессию учителя считают уважаемой почти 60% россиян

Россияне рассказали, представителей каких профессий они больше всего уважают. Опрос, в котором приняли участие 5 тыс. человек, провёл сервис "Работа.ру", сообщает RT.

Более половины опрошенных (59%) сообщили, что больше всего уважают врачей.

На втором месте находится профессия учителя (40%). Третье место заняли спасатели — 38%.

Кроме того, россияне уважают пожарных (27%), учёных (26%) и военнослужащих (22%).

19% опрошенных заявили, что самой уважаемой профессией считают профессию инженера. 14% заявили, что уважают лётчиков и машинистов.

За строителей и шахтёров проголосовали 13% и 12% соответственно.

Респондентам был доступен вариант "Другое", в котором россияне чаще всего утверждали, что уважают представителей всех профессий.

Ранее россияне назвали профессии с самой несправедливо низкой заплатой.

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