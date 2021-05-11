Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шмыгаль: смена главы "Нафтогаза" не повлияет на отношения с Западом
Итоги недели. Три беды мира: Байден, Зеленский и COVID-19
Новые фигуры, 93-й год и голоса "бесплатно": партии готовятся к выборам
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
Малоимущим посоветовали не заниматься инвестированием
ЦБ готовит "революционные" изменения в борьбе с мошенниками
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
В старинной книге Кембриджского университета нашли старинную бабочку
"Газпром" готов бесплатно подавать газ для Вечного огня

Профессию учителя считают уважаемой почти 60% россиян

Общество

Россияне рассказали, представителей каких профессий они больше всего уважают. Опрос, в котором приняли участие 5 тыс. человек, провёл сервис "Работа.ру", сообщает RT.

Профессию учителя считают уважаемой почти 60% россиян

Более половины опрошенных (59%) сообщили, что больше всего уважают врачей.

На втором месте находится профессия учителя (40%). Третье место заняли спасатели — 38%.

Кроме того, россияне уважают пожарных (27%), учёных (26%) и военнослужащих (22%).

19% опрошенных заявили, что самой уважаемой профессией считают профессию инженера. 14% заявили, что уважают лётчиков и машинистов.

За строителей и шахтёров проголосовали 13% и 12% соответственно.

Респондентам был доступен вариант "Другое", в котором россияне чаще всего утверждали, что уважают представителей всех профессий.

Ранее россияне назвали профессии с самой несправедливо низкой заплатой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Какие профессии больше всего востребованы в России?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
ЦБ готовит "революционные" изменения в борьбе с мошенниками
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
В старинной книге Кембриджского университета нашли старинную бабочку
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
"Газпром" готов бесплатно подавать газ для Вечного огня
Госдума предложила дать россиянам право отказываться от любых кредитов
В Киеве начинает работу форум "Украина 30". Тема - "що робити з Росією"
На "разрядку" становись: в АдГ раскритиковали антироссийские санкции
Медиадиректор "Спартака" подрался у московского ресторана
Популярное
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик

Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.

Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Происшествия
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
Соломон Соловьев Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Копи царя Соломона находятся в интересном месте Игорь Буккер Усам Оздемиров России нужна победа в экономической войне Усам Оздемиров
Происшествия
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
Экономика и бизнес
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Здоровье и профилактика
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников